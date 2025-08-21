Despre chirurgia robotică ROSA Knee la MedLife (P)

Durerea persistentă de genunchi sau dificultatea de a merge afectează calitatea vieții. Dacă ai primit diagnosticul de gonartroză ori ai discutat cu medicul despre opțiunea unei proteze, probabil cauți soluții de tratament moderne, cu recuperare rapidă. Chirurgia robotică ROSA Knee oferă o abordare minim invazivă, care aduce tehnologii avansate în sprijinul pacienților și medicilor ortopezi.

Ce este chirurgia robotică ortopedică?

Chirurgia robotică ortopedică presupune utilizarea unor sisteme robotizate, coordonate de medic, pentru operații de înlocuire a articulațiilor, precum genunchiul sau șoldul. Prin această metodă, medicul folosește brațe robotizate și instrumente controlate prin computer, ceea ce crește precizia fiecărui gest chirurgical. De exemplu, sistemul de chirurgie robotică ROSA Knee ajută medicul să monteze o proteză de genunchi cu o acuratețe care nu se poate obține manual.

La MedLife Humanitas Cluj, specialiștii folosesc acest tip de tehnologie pentru a planifica operațiile în detaliu și pentru a personaliza intervenția după nevoile fiecărui pacient. În plus, MedLife a investit constant în robotică în ultimii ani pentru a oferi rezultate mai bune, complicații mai puține și recuperare mai rapidă.

Cum acționează sistemul ROSA Knee?

Sistemul ROSA Knee susține medicul pe tot parcursul operației. Întâi are loc planificarea, cu ajutorul unor investigații imagistice, precum RMN, CT sau radiografii. Aceste imagini generează un model 3D al genunchiului tău. Medicul folosește acest model pentru a decide exact unde și cum poziționează proteza.

În timpul operației, sistemul ROSA transmite date și imagini în timp real, astfel încât chirurgul observă orice diferență față de planul inițial și poate ajusta fiecare pas. Spre exemplu, dacă anatomia genunchiului diferă ușor de așteptări, robotul permite modificări rapide, prevenind riscul de poziționare greșită a implantului.

Robotul nu lucrează singur. Chirurgul controlează permanent fiecare mișcare. De aceea, siguranța pacientului nu depinde doar de tehnologie, ci și de experiența echipei medicale. Acest tip de intervenție se implementează deja într-o gamă largă de specialități, precum ortopedia, neurochirurgia sau chirurgia generală, așa cum arată și cadrul oferit de chirurgie robotica la MedLife.

Beneficiile pentru pacient

Pacienții observa rezultate concrete după operația cu ROSA Knee, atât în timpul spitalizării, cât și în perioada de recuperare. Tehnica minim invazivă presupune incizii de dimensiuni reduse și traumatism minim asupra țesuturilor din jurul articulației. Astfel:

• Scade riscul de sângerare și infecții postoperatorii.

• Cicatricile se vindecă mai ușor.

• Durerea după operație este redusă față de cea întâlnită la chirurgie convențională.

Majoritatea pacienților pot începe mobilizarea chiar din primele zile după intervenție și revin mai repede la activități uzuale, comparativ cu operațiile clasice de protezare a genunchiului. Poziționarea precisă a implantului prelungește durata de viață a protezei și reduce riscul de uzură.

Chiar și cu aceste avantaje, orice intervenție chirurgicală implică riscuri:

• Pot apărea infecții, reacții adverse sau complicații postoperatorii, chiar dacă acestea apar rar.

• Unii pacienți cu boli autoimune sau probleme cardiovasculare severe nu sunt candidați potriviți pentru această procedură.

Specialiștii recomandă consultul medical de specialitate înainte de a decide dacă această metodă se potrivește situației tale. Recomand discutarea fiecărui aspect cu medicul curant sau cererea unei a doua opinii.

Avantajele pentru echipa medicală

ROSA Knee pune la dispoziția medicilor instrumente digitale de planificare, monitorizare și ajustare în timp real. Echipa medicală are control total asupra operației, dar poate lua decizii rapide cu un plus de informație adusă de modelul 3D și datele sistemului. Acest lucru scade probabilitatea apariției unor erori la montarea implantului și asigură confort suplimentar pentru pacient.

De exemplu, chirurgii MedLife folosesc sisteme ca ROSA, da Vinci sau BrainLab pentru a acoperi intervenții complexe atât în ortopedie, cât și în alte domenii chirurgicale. Prin aceste tehnologii, MedLife susține chirurgia robotică la nivel național și extinde continuu serviciile disponibile.

Pașii unei intervenții ROSA Knee la MedLife

Un proces sigur și eficient implică mai multe etape, pe care echipa MedLife le respectă cu atenție:

• Consultație inițială cu ortopedul, analizarea istoricului medical și a simptomelor resimțite.

• Realizarea investigațiilor imagistice (RMN, CT sau radiografii) pentru a obține informații detaliate despre genunchiul afectat.

• Planificare personalizată, în care specialiștii stabilesc poziția optimă a protezei, adaptată fiecărei structuri articulare.

• Intervenția chirurgicală, desfășurată cu ajutorul sistemului ROSA și a unei echipe cu experiență.

• Supravegherea postoperatorie și program de recuperare sub coordonarea ortopedului și a fizioterapeutului.

Experiențele pacienților arată că, deși perioada de vindecare variază de la caz la caz, progresul se observă rapid. De exemplu, cei mai mulți revin la mersul fără cârje în câteva săptămâni, cu sprijinul echipei de recuperare.

Perspective și dezvoltare în ortopedie

ROSA Knee reprezintă un progres în domeniul ortopediei, prin personalizarea tratamentului și reducerea riscurilor asociate operațiilor de protezare. MedLife reunește medici cu experiență și aparatură avansată pentru a crește calitatea vieții pacienților cu afecțiuni precum gonartroza sau durerile cronice de genunchi.

Alege să te informezi direct de la specialiști, discută opțiunile de tratament și pune sănătatea ta pe primul plan. Controalele regulate, prevenția și colaborarea cu medicul ortoped pot contribui la recuperare și la menținerea mobilității pe termen lung.

Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul de specialitate. Evită autodiagnosticarea și automedicația, iar pentru orice simptom sau nelămurire discută cu medicul tău.

