Detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Rednic: „Doamne-Doamne m-a ajutat și am supraviețuit!”

Mircea Rednic a suferit un infarct după meciul cu FCSB (2-1). Tehnicianul celor de la UTA Arad nu a putut să stea prea mult departe de sportul iubit.

Arădenii vor da piept etapa următoare cu cei de la U Cluj. Iată ce a spus antrenorul în vârstă de 61 de ani despre starea sa de sănătate.

„Doamne-Doamne m-a ajutat și am supraviețuit!”

„Sunt mult mai bine, urmez un tratament cam agresiv și dimineața sunt așa, un pic amețit. Dar în rest e OK, am mai fost și pe „blat” la antrenamente, am participat doar la exercițiile tactice, la restul am stat ca simplu spion sau supervizor. Doamne-Doamne m-a ajutat și am supraviețuit.

Să văd dacă voi sta pe bancă sau aproape de bancă. Sunt în regulă. Mă odihnesc bine, am slăbit vreo 3 kilograme și ceva, analizele sunt foarte bune. Niciodată nu le-am avut așa bune, mai ales că e o luptă cu colesterolul ăsta…”, a mărturisit Mircea Rednic, în cadrul unei conferințe de presă.