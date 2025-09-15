Detaliul sesizat de Neluțu Sabău

FC Universitatea Cluj a remizat cu Rapid București (0-0) în partida din etapa a 9-a Superligii, la capătul unui meci de luptă, fără prea multe ocazii de gol.

La finalul confruntării, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a extras partea pozitivă din acest rezultat de egalitate, dar a numit și aspectele la care echipa noasră trebuie să aducă îmbunătățiri.

”Sunt mulțumit de rezultat, e un punct, dar sunt lucruri pe care trebuie să le rezolv, să găsesc soluții ca să avem un joc puțin diferit: nu neapărat mai pragmatic, dar mai controlat și cu mai multă personalitate. Nu pot să nu apreciez jucătorii care au intrat pe parcurs și pe toți, în general, pentru că s-au luptat foarte mult, dar nu e suficient. Ai nevoie de calitate, mai ales în preajma careului advers. Trebuie să controlezi mai mult jocul, să ai mai mult curaj de a lua decizii, de a nu pierde mingea prea ușor. Una peste alta, motivul pentru care mă mulțumește rezultatul este acela că jocul nu a arătat prea bine. Am făcut prea multe greșeli și astfel am dat posibilitatea adversarului să-și creeze situații clare de a înscrie. E bine că nu am pierdut, e bine că nu am primit gol, știind câte meciuri am pierdut în a doua repriză. În majoritatea meciurilor pierdute, dar și a egalurilor, în a doua repriză am căzut total”, a spus Sabău.

Acesta a vorbit despre starea fizică a lui Jonathan Cisse, dar și despre debutul lui Postolachi în alb și negru.

„Cisse a venit după o accidentare destul de lungă și a făcut niște eforturi mari ca să-și revină. A arătat bine cu Slobozia și parcă ușor, ușor se resimte acea oboseală care vine după o perioadă lungă în care nu a jucat. E un jucător care va arăta din ce în ce mai bine, sunt convins și ne va ajuta foarte mult.

La Postolachi s-au văzut liniștea pe care o are și curajul de a juca. Nu a pierdut mingi și a venit și cu acele pase spre Lukic, care, cu o mai mare atenție, dacă știa să gestioneze bine, putea scoate un fault de ultim apărător”, a mai declarat tehnicianul echipei noastre.

Principalul Universității a accentuat importanța venirii lui Omar El-Sawy, care va putea debuta odată cu meciul următor și a numit aspectele la care așteaptă îmbunătățiri din partea lui Atanas Trică și a celorlalți tineri jucători.

„Va veni Omar (El Sawy-n.n.), care cred că e la un alt nivel. Cred că va veni cu un plus de calitate, ne va ajuta. El va fi, din punctul meu de vedere, numărul unu, ca under. E bine că a venit, pentru că se creează concurență și poate și ceilalți înțeleg că trebuie să arate diferit. La vârsta asta, tu ca antrenor, ai alte pretenții: de exemplu, Trică, la fizicul lui, să își câștige duelurile, să încerce un dribling, să finalizeze o acțiune la poartă. Asta cer de la el și de la asta mă aștept din partea unui jucător tânăr, de perspectivă. Trebuie mai mult curaj, e deja al doilea joc, iar încă nu duce ritmul, din păcate, se cere afară după zece minute din repriza a doua. Sunt aici să-i ajut, dar depinde de ei dacă pot să facă pasul spre performanță sau rămân la acest nivel.”

Totodată, Sabău a vorbit despre performanța lui Nistor, de a urca pe locul secund în topul prezențelor all-time în Superligă, cu 490 de meciuri.

„Probabil are și alte obiective, să depășească un anumit număr de meciuri. Are 490 de meciuri, e important pentru el, îl apreciez foarte mult și îi port un respect deosebit. El nu a avut accidentări, s-a pregătit foarte bine și a ajuns să aibă atâtea meciuri. E un lucru extraordinar, e o bornă mai mult decât interesantă”, a conchis antrenorul „studenților”.