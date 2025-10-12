Deținătorul drepturilor TV din SuperLiga face lumină în scandalul cu Gigi Becali: „A fost cel mai dur moment”

Orlando Nicoară a făcut dezvăluiri tari despre conflictul cu Gigi Becali. Directorul firmei care deține drepturile TV pentru SuperLiga a dezvăluit ce s-a întâmplat după iureșul făcut de patronul FCSB la sediul LPF.

Directorul firmei care deține drepturile TV în SuperLiga, supărat pe Gigi Becali

În vara lui 2020, Gigi Becali era foc și pară pe faptul că echipele din SuperLiga vor primi bani mai puțini din drepturi TV, după evenimentele din finalul sezonului antrenor. Atunci, cazurile de COVID-19 au dat peste cap competiția, iar șapte meciuri nu s-au mai jucat.

Latifundiarul din Pipera s-a arătat deranjat de faptul că eAD, firma care deține drepturile TV pentru campionatul României, a cerut eșalonarea ratarelor, iar echipele aveau să nu mai primească o sumă importantă de bani la începutul sezonului, ci treptat, lunar.

„Am avut un conflict cu domnul Becali, când a rupt contractul de drepturi TV în fața Ligii Profesioniste de Fotbal. Ăla a fost probabil cel mai dur moment.

Nu vă spun cum am reacționat (n.r. – zâmbește), poate peste câțiva ani o să povestesc, dar am avut o discuție tensionată în biroul domnului președinte Gino Iorgulescu.

Am reluat discuția cu domnul Becali anul ăsta, pentru prima oară de la momentul respectiv. Nu mai vorbiserăm de atunci”, a declarat Orlando Nicoară, potrivit