Dezamăgire mare pentru Ioan Ovidiu Sabău după eșecul cu FC Voluntari: „Sunt jucători care nu joacă la nivelul lor”

Echipa “U” Cluj-Napoca a fost învinsă de FC Voluntari, cu 1-2, pe teren propriu, în etapa a 15-a, penultima a turului Superligii.

„Sunt jucători care nu joacă la nivelul lor”, a spus Ioan Ovidiu Sabău după înfrângerea cu FC Voluntari

Este al patrulea eșec pe teren propriu în acest sezon pentru echipa ardeleană, după 0-3 cu Rapid, 3-4 cu CFR Cluj și 0-2 cu Poli Iași. Formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău are o singură victorie pe Cluj Arena, 1-0 cu Sepsi, în runda a 12-a, și două remize.

La finalul partidei cu FC Voluntari, tehnicianul și-a criticat unii jucători, fără să dea nume. „O înfrângere greu de digerat, asta e realitatea. Am vrut să încheiem această săptămână bine, dar se pare că am fost destul de greoi și obosiți chiar dacă am avut un început bun de joc.

Un meci pierdut, dar nu trebuie să dramatizăm. Trebuie să găsesc soluții, încă sunt jucători care nu joacă la nivelul lor, mai ales cei care intră pe parcurs.

Sunt jucători care încă sunt la 60-70%. Sigur, tragem niște concluzii, vedem care este realitatea în acest moment și ce obiective putem să obținem.

Am încredere în ei, sunt jucători foarte valoroși, dar ca să faci echipa cu adevărat pentru play-off ai nevoie de timp. A fost o săptămână grea, am jucat din 3 în 3 zile.

Joi am jucat cu un adversar foarte greu și avem foarte mulți jucători accidentați. Nu am reușit să fac mai multe schimbări pentru că ceilalți jucători nu au ritm”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.