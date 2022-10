Dezamăgirea lui Xavi înaintea ultimului joc în Liga Campionilor: „Pașii sunt mai mici decât ne așteptam”

Echipa spaniolă Barcelona joacă marți, de la ora 22:00, ultimul ei meci în actuala ediție a Ligii Campionilor, în deplasare, cu formația cehă Viktoria Plzen.

„Suntem într-o situatie pe care nu ne-o doream”, recunoaște antrenorul Barcelonei, Xavi

Meciul, arbitrat de românul Radu Petrescu, nu are veo miză pentru niciuna dintre formații. Gruparea catalană este pe locul 3 în Grupa C, cu 4p, și nu mai are cum să ajungă pe Inter Milano, aflată pe 2 cu 10p. de asemenea, nici nu poate fi depășită de adversara de mâine, care nu a adunat niciun punct.

Barcelona va juca, în februarie, în play-off-ul pentru Europa League, cu o echipă clasată pe 2 în această competiție. Până atunci, însă, mai e mult, iar Xavi nu vrea ca elevii lui să renunțe la mentalitatea de învingători.

„Toate meciurile sunt o oportunitate de a juca, de a câștiga… Toată lumea vrea și asta mă motivează ca antrenor. Ne place să jucăm fotbal.

Sunt motivat chiar și într-un meci amical. Sunt privilegiat că antrenez Barcelona. Sunt la cel mai bun club din lume, iar jucătorii trebuie să arate că merită să fie aici.

Suntem într-o situatie pe care nu ne-o doream, dar acesta este un test pe care-l dăm în fiecare zi. jucătorii trebuie să arate pe teren că merită să fie la Barcelona.

Fiecare meci este o filă de poveste. Trebuie să intrăm într-o dinamică pozitivă. Jucăm fotbal bun și suntem protagoniști ai jocului. Nu putem pierde identitatea noastră”, a declarat Xavi înaintea meciului cu Viktoria Plzen, conform Marca.

„Barcelona este în progres, dar pașii sunt mai mici decât ne așteptam”, admite Xavi

El a revenit la problema care-i doare pe toți fanii Barcelonei, ratarea calificării, pentru a doua oară la rând, în optimile Ligii Campionilor.

„Nu este o problemă de atitudine. Sunt greșelile noastre, de maturitate fotbalistică, de a ști să concuram mai bine, de a înfrunta competiția cu mai multă încredere…

Noi înșine am pierdut calificarea în optimile Ligii Campionilor. Am avut-o în mâini și ne-a scăpat din cauza greșelile noastre și a unor decizii luiate de arbitrii… Aceste greșeli ne vor face să creștem.

Este o chestiune care se rezolvă în timp. Din păcate, am trăit cel mai rău moment din istoria clubului. Dar trebuie să insistăm și să credem. Nu este momentul să ne îndoim.

Suntem pe drumul cel bun. Stăm bine în campionat, dar Liga Campionilor nu ne-a oferit ceea ce ne doream. Este o evoluție în plină desfășurare, dar pașii sunt mai mici decât ne așteptam. Personal, însă, sunt optimist”, a mai spus el.

Xavi va folosi cu Viktoria Plzen jucătoprii care au evoluat mai puțin și tinerii

Dovada faptului că meciul nu are nicio miză pentru Barcelona este că Xavi nici măcar nu l-a luat în lot pe atacantul polonez Robert Lewandowski. „Sunt mici probleme medicale pe care le are de mai multe întregi. Am preferat ca el să se odihnească. Va fi bine pentru meciul următor”, a spus Xavi.

„Pentru noi este important să încheiem bine o competiție în care am suferit. Vrem să avem o dinamică bună și să terminăm cu un sentiment bun. Vor fi pe teren cei care au mai puține minute jucate și tinerii”, a mai precizat fostul mijlocaș.

Xavi s-a referit și la îngrijorările pe care le au jucătorii înaintea Campionatului Mondial din Qatar, care începe pe 20 noiembrie. „În mintea oricui există riscul unei accidentări, chiar și la antrenament.

Dar le-am spus să nu se gândească la asta. Se pot accidenta înaintea Campionatului Mondial, dar, în același timp, cu fiecare meci pe care îl joci ești tot mai bun. Cu atât ești mai bun la clubul, cu atât ești mai ulti la națională”, a încheiat tehnicianul.