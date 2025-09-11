Dezvăluire șocantă a lui Patrick Mouratoglou: „M-am certat cu Serena de câteva ori pe tema greutăţii ei”

Serena Williams a promovat un medicament pentru slăbit şi a fost criticată pentru că nu ţine cont de virtuţile dietei şi exerciţiilor fizice.

Colaborarea a început după ce Serena a fost eliminată în 2012 primul tur la Roland Garros

Patrick Mouratoglou a lipsit în mod notabil de la US Open-ul din acest an. De când a devenit cunoscut ca antrenor al lui Marcos Baghdatis, pe care l-a condus până în finala Australian Open în 2006, Mouratoglou s-a remarcat ca un guru al tenisului, profesionişti şi tineri talentaţi ajungând la academia sa de pe Riviera Franceză. Dar parteneriatul său cu Serena Williams, care a câştigat 10 din cele 23 de titluri de Grand Slam la simplu după ce a început să lucreze cu francezul, l-a ajutat pe Mouratoglou să se impună ca un mare antrenor.

De ce a avut atât de mult succes parteneriatul său cu Serena Williams?

„O mare încredere reciprocă – o încredere deplină, într-adevăr. Ne alimentam reciproc în ceea ce priveşte motivaţia. O cunoşteam perfect, ştiam cum să o impulsionez, să o motivez, să o provoc să fie mai competitivă. Am început într-o perioadă dificilă. Ea nu câştigase un turneu de Grand Slam de doi ani şi suferise o înfrângere în primul tur al unui turneu de Grand Slam pentru prima dată în cariera ei [în faţa Virginiei Razzano la Roland Garros 2012]. Când se întâmplă aşa ceva, chiar şi cei mai buni competitori încep să gândească puţin diferit – şi asta le afectează calitatea atunci când concurează”, a afirmat Mouratoglou pentru The Guardian.

Recent, Serena Williams a promovat un medicament pentru slăbit şi a fost criticată pentru că nu ţine cont de virtuţile dietei şi exerciţiilor fizice. Într-un interviu, ea a spus că faptul că Mouratoglou a fost dur cu ea în legătură cu greutatea a contribuit la decizia ei de a apela la o metodă medicală pentru a slăbi.

„Îmi amintesc foarte bine. A fost după sarcină – nu imediat după; ştiu că aceste lucruri necesită timp. I-am spus: „Ascultă, nu este o remarcă legată de aspectul tău fizic. Nu este problema mea.” Dar tenisul este un sport în care nu-ţi poţi permite să fii supraponderal. În primul rând, presiunea asupra articulaţiilor şi asupra întregului corp este atât de mare încât şansele de accidentare cresc considerabil. Al doilea lucru este că este un sport în care schimbi direcţia tot timpul şi cu viteză mare. Chiar şi un kilogram în plus contează foarte mult. Când alergi cu viteză maximă într-o direcţie cu un kilogram în plus şi apoi trebuie să te opreşti şi să te întorci, timpul pe care îl pierzi este foarte important. Uită-te la cei mai buni jucători din lume – Alcaraz, Sinner, Djokovic. Gândeşte-te la mişcările lor. Greutatea îi afecta mişcările”.

În cazul Serenei, ea era mai în vârstă – aşa că, desigur, corpul nu îşi revine la fel ca înainte, iar riscul de accidentare era şi mai mare. „Am avut câteva certuri pe tema asta. Îmi amintesc că nu i-a plăcut când i-am spus asta, pentru că a crezut că o judec. Dar i-am tot spus că nu-mi pasă de aspectul ei. Nu este treaba mea. Treaba mea este tenisul tău. Dacă vrei să revii în top şi să faci istorie, atunci trebuie să fim foarte eficienţi la toate nivelurile – inclusiv la acesta, care pentru mine era elementul cheie”.

Întrebat ‘Acum că a slăbit atât de mult, te gândeşti: „Aş fi vrut să fi făcut asta acum cinci, şase ani”?’, Mouratoglou a răspuns: „Nu sunt genul de om care priveşte înapoi şi are regrete. Dar, da, dacă ar fi fost în această formă fizică, rezultatele ar fi fost mai bune”.