Dezvăluire șocantă făcută de Emma Răducanu: „Mi-aş fi dorit să nu fi câştigat niciodată US Open”

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu susține că sunt momente în care și-ar fi dorit să nu câștige US Open în 2021.

„Mi-aş fi dorit să nu fi câştigat niciodată US Open”, a declarat Emma Răducanu

Emma Răducanu a scris istorie în 2021, când a câștigat US Open fără să piardă niciun set în cele 10 meciuri jucate, 3 în calificări și 7 pe tabloul principal.

„Atunci, când sărbătoream pe teren, simțeam că nu aș fi dat acel moment pentru nimic în lume. Ulterior am avut multe eșecuri, unul după altul. Sunt rezistentă, toleranța mea este mare, dar nu este ușor.

Uneori, mă gândesc în sinea mea că mi-aș fi dorit să nu fi câștigat niciodată US Open. A trebuit să mă maturizez foarte repede. Când am câștigat turneul, eram foaret naivă.

Ce am înţeles în ultimii doi ani este că tot ce vine cu circuitul nu este un mediu foarte plăcut, de încredere şi sigur. Trebuie să fii foarte atentă pentru că sunt mulţi rechini.

Cred că oamenii din domeniu, în special cu mine, pentru că aveam 19 ani, iar acum am 20, mă văd ca o puşculiţă. A fost dificil de gestionat situaţia. Am învăţat că trebuie să îţi menţii cât mai mic posibil cercul”, a declarat Răducanu, potrivit Reuters.

„Durerea s-a accentuat vara trecută, după Wimbledon. Am avut un antrenor nou și am fost foarte motivată să câștig. Mă supra-antrenam… și am continuat așa, chiar dacă am suferit mult, pentru că nu voiam să fiu perceput ca o persoană slabă”, a mai dezvăluit jucătoarea.

În prezent, Emma Răducanu nu are antrenor, după ce s-a despărțit de Sebastian Sachs.