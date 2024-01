Dezvăluirea despre Ioan Ovidiu Sabău: ”Are o viziune incredibilă!”

Ioan Ovidiu Sabău a revenit la ”U” Cluj și a făcut din ardeleni un adversar redutabil în Superligă.

Recent, Bogdan Mitrea a vorbit despre fostul jucător român.

El susține că Neluțu Sabău a venit cu ceva modern la Cluj și că are o viziune incredibilă.

„A venit cu ceva modern, un fotbal bun pe care vrea să-l practicăm. Are o viziune incredibilă pentru că a fost un fotbalist imens pentru România. Pe mine m-a surprins, la 36 de ani. Am lucrat cu mulți antrenori și am văzut diferite abordări, dar domnul Sabău e un om foarte bun. Pune accent pe relația umană între noi și apoi profesională.

(Ai avut vreun antrenor care să pregătească faza defensivă mai bine ca Neluțu Sabău?) Probabil m-aș duce doar pe ideea de joc și cum vede fotbalul, pe chestiile simple care fac diferența. Fazele fixe sunt importante, dar și mai importantă este ideea de joc și maniera în care vrei să controlezi jocul.

În momentul de față e un antrenor bun pentru U Cluj. Ne dorim play-off-ul și Cupa României! Acestea au fost cele două obiective trasate de noi. Avem experiență și am demonstrat că am revenit și am avut un parcurs bun. Trebuie să fim conștienți că ne așteaptă în primăvară meciuri grele”, a declarat Mitrea, pentru Iamsport.