Dezvăluiri amuzante făcute de Walter Zenga: „Suntem o familie ciudată”

Fostul portar italian Walter Zenga a făcut cunoscut că marele lui vis este să antreneze Inter Milano, iar unul dintre copii ține cu Juventus.

Walter Zenga a câștigat de două ori Cupa UEFA cu Inter Milano, ca jucător

Walter Zenga este un nume de legendă al fotbalului italian și nu numai. A jucat la Inter Milano între 1978 și 1994, cu mici pauze în care a fost împrumutat la diferite echipe.

A câștigat titlul în sezonul 1988/1989, Supercupa Italiei în bara lui 1989 și Cupa UEFA în 1991 și 1994.

Ca tehnician, a pregătit 19 echipe, inclusiv FC Național, Steaua și Dinamo. A devenit campion al României cu Steaua (în sezonul 2004/2005), iar în Serbia a realizat eventul cu Steaua Roșie Belgrad (în sezonul 2005/2006).

Dar marea lui dorință este să antreneze echipa la care a avut performanțe ca sportiv. „Inter a fost visul meu din copilărie, devenit realitate: am susținut mereu Inter, am mers în galerie, am fost copil de mingi pe San Siro. Apoi, în sfârșit, după ani de zile petrecuți în provincie, m-am întors acasă.

Este un vis să antrenez Inter? Întotdeauna a fost, am trecut prin tot procesul echipei, de la de tineret, am lucrat la club, acum sunt o legendă. În viață, e important să-ţi urmezi un mare vis, nu contează dacă se va împlini vreodată”, a dezvăluit italianul într-un interviu pentru fcinter1908.it.

„Primul meu fiu este fan al lui Juventus! Suntem o familie ciudată”, a spus, cu umor, Walter Zenga

Fostul mare portar a făcut cunoscut că primul lui copil, Jacopo, este suporter al lui Juventus. „Satisfacția mea este aceea că fanii lui Inter mă opresc și astăzi pe stradă, de parcă m-am retras anul trecut.

Și chiar și atunci când cineva de la o altă echipă îmi spune lucruri neplăcute, nu mă simt jignit: înseamnă că am lăsat o amprentă, în ciuda faptului că ultimul meci oficial a fost pe 11 mai 1994.

Norocul meu este că întotdeauna am avut un plan B şi nu am stat acasă, în aşteptarea unui telefon. Am fost la radio, la TV. Le-am antrenat pe Catania, pe Palermo… sufletul meu a rămas la Crotone. Apoi la Venezia. Fiecare oraş mi-a dat câte ceva.

Tatăl meu o susţinea pe Juventus. Când mergeam la Inter – Juve, dacă pierdeam, mă supăram şi plângeam. Şi primul meu fiu, Jacopo, este fan al alb-negrilor. Suntem o familie ciudată. Dar ceilalţi copii sunt de partea mea”, a dezvăluit italianul.