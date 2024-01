Dezvăluiri de la națională: „Nu e normal, unii încă suferă! Nici pe la antrenamente nu prea mai au ce căuta!”

Daniel Pancu, selecționerul naționalei U21, e de părere că fotbalistul român încă mai are mult de învățat la capitolul nutriție.

„Eu am avut norocul să joc în Italia la 21 de ani și m-a educat mult pentru viață. Am trecut de la ciorbele noastre și ce mâncam noi la altă alimentație, am avut șansa să mă cultiv pe partea asta și mi-a plăcut. Plus că și la jucători țin foarte mult la aspectul ăsta.

Deja, de la două kilograme, două kilograme și jumătate, nici pe la antrenamente nu prea mai are ce căuta. Și am salvat câteva cariere pe la Rapid, la jucătorii pe care i-am avut la Liga 3 și Liga 2, obligându-i și cântărindu-i în fiecare zi, cu o educație despre alimentație și nutriție. Au reușit să se definească, să li se cunoască și abdomenul la un moment dat, iar unii au mai jucat mult timp. Pentru că [înainte] aveau pur și simplu burtică, aveau strat de grăsime”, crede Pancu.

„Și încă mai sunt probleme de genul acesta, chiar și la lotul de tineret, unde am cei mai buni jucători din România. Sunt unii care încă mai suferă la aspectul ăsta și nu e normal! Consider că nu e normal. E o educație care ar trebui să înceapă undeva pe la 10-11 ani și s-o mențină pe toate planurile.

Sunt câteva probleme la jucători legate de nutriție, la controlul greutății, dar sunt lucruri care vin din urmă. Sunt chichiție din acestea… La noi, dacă trebuie să dormi la 23:00, ai noștri adorm la 00:00 – 00:30. Spui că nu contează, dar se adună. Unii se trezesc dimineață la 07:30, ai noștri ar prefera să doarmă până la 09:00. Iarăși se mai adună ceva”, a afirmat Pancu, în interviul acordat echipei GSP aflate în Antalya.