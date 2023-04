Dezvăluiri despre practicile din fotbalul românesc: „Sunt copii impuși la națională. Tatăl unuia dona echipamentele”

Președintele AFAN, Emilian Hulubei, a spus cum se făceau convocările la echipele naționale de copii și juniori.

„2-3 copii erau, practic, impuși. Părinții donau echipamentul”, spune Emilian Hulubei

Emilian Hulubei a avut o carieră scurtă, de doar 9 ani, în care a jucat 105 meciuri și a marcat 6 goluri pentru 8 echipe din primele două divizii.

A devenit președintele Asociaţiei Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România (AFAN) și nu a ezitat să dezvăluie cum se făceau convocările la echipele naționale de copii și juniori.

„Eu sunt pățit și știu exact ce se întâmpla la loturile naționale. Eu am crescut la Steaua și am făcut parte din UEFA 97. Am participat de la U15 până la U21 cam la toate loturile și la toate acțiunele U17, U18, U19 și așa mai departe. Nu știu dacă era norocul din București.

Era foarte important să fi la o echipă care câștiga campionatul național permanent. Noi am câștigat de două ori lotul național, FC Argeș a câștigat de două ori în generația cu Mutu.

Majoritatea jucătorilor care eram convocați în lotul pentru naționale, eram de la echipele care ajungeau în fazele finale ale turneelor finale de la copii și juniori.

În lotul UEFA 97, aveam și noi 2 sau 3 copii care practic erau impuși. Părinții aveau o fabrică de echipamente și dădeau echipei naționale echipamentul. Tatăl altuia era nu știu ce”, a spus Emilian Hulubei la Sport Total FM.

„Nu știu dacă se întâmplă asta în continuare la loturile naționale”, admite Emilian Hulubei

Președintele Asociaţiei Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România recunoaște că o astfel de practică nu este sănătoasă, mai ales pentru o țară care are pretenții.

„Existau și înainte aceste probleme, dar nu făcea nimeni tam-tam, nu știu de ce se face acum pentru că nu este o practică nouă, dar ar trebui să dispară. Din punctul meu de vedere nu are ce cauta o astfel de abordare dacă vrei performanță.

Eu înțeleg că se justifică că pe lângă 23 de jucători mai iei încă unul și dacă îți permite jocul îl bagi și pe el să se bucure tăticul că face parte din lotul național, dar nu este o practică sănătoasă, mai ales pentru o țară care are pretenții.

Nu știu dacă se întâmplă asta în continuare la loturile naționale, nu am informații pentru că nu am mai făcut vizite, și îmi reproșez asta, pentru că nu m-am mai implicat la copii și juniori deloc.

Înainte mai făceam vizite pe la loturile naționale, mai stăteam de vorbă cu jucătorii. Ba chiar făceam seminarii prin țară și invitam părinții pentru a le prezenta niște esențiale legate de pariuri, de violență, de discriminare în rândul copiilor.

Noi, în loc să ne concentrăm pe educație și lucruri care ar putea să dezvolte fotbalul, noi ne ocupăm de memorii”, a încheiat el.