Dezvăluiri legate de transferul lui Dragoș Grigore: ”A fost foarte corect”

Dragoș Grigore (37 de ani) ar putea părăsi clubul Rapid în această iarnă și să se alăture unei echipe unde ar putea evolua mai multe minute.

Fundașul central a jucat doar un minut în Superligă în sezonul actual și un singur meci ca integralist în Cupa României.

Astfel, jucătorul era pe cale să ajungă la FC Botoșani, dar se pare că înțelegea nu s-a concretizat.

Bogdan Andone, noul antrenor al grupării moldovenilor, este cel care a făcut anunțul.

„Dragoș Grigore a fost o soluție discutată personal cu el, băiatul a fost foarte corect, îi e greu să vină din București în Botoșani, are familie, are alte gânduri. Am discutat puțin, nu s-a pus problema.

E subiect închis, așa a fost discuția acum câteva zile și așa am stabilit, să nu ne încurcăm. Cine vrea și poate să vină, ok, dacă nu, căutăm alte soluții”, a spus Andone, potrivit Digi Sport.