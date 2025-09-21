Dezvăluirile antrenorului lui Rayo Vallecano despre Andrei Rațiu: ”Este practic imposibil”

Andrei Rațiu a fost dorit de mai multe cluburi europene în perioada de mercato de vară. Cu toate acestea, internaționalul român a rămas la Rayo, pentru care clubul spaniol a achitat nu mai puțin de 5 milioane de euro celor de la Villarreal pentru procentele jucătorului, evaluat la 25 de milioane de euro de către Vallecano.

Prestația lui Rațiu a lăsat de dorit în ultimul timp, iar jurnaliștii spanioli l-au întrebat pe antrenorul Inigo Perez care este situația românului.

”Nu-l văd afectat, arată bine. Nu cred că este sub nivelul pe care l-a arătat anul trecut. Este practic imposibil să arate același nivel ca anul trecut”, a spus antrenorul lui Rayo.