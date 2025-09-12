Dezvăluirile internaționalului român despre ce se întâmplă la națională

Titular în toate cele opt partide susținute de FC Botoșani în acest sezon al SuperLigii, Narcis Ilaș a fost convocat recent la Echipa Națională Under 19 a României, care a participat la un Turneu Internațional în Danemarca, se arată pe site-ul oficial al echipei

În cadrul acestui turneu, „tricolorii” au întâlnit reprezentativele similare al Danemarcei și Suediei, remizând la „indigo” ambele dispute, scor 1-1.

În vârstă de 18 ani, „Combi” a împărtășit suporterilor FC Botoșani experința avută sub „tricolor” pe pământ Nordic, unde a fost integralist într-un meci, trecându-și în cont și un assist.

România U19 va debuta în noiembrie în calificările pentru EURO 2026.

În luna noiembrie, România va fi gazda grupei de calificare, urmând să întâlnească Andorra, Finlanda și Islanda. Primele două echipe din 14 grupe, împreună cu echipa de pe locul 3 cu cel mai bun punctaj, se vor califica la Turul de Elită din primăvara lui 2026. În total, 7 echipe vor merge la EURO 2026 găzduit de Țara Galilor.

Pe lângă Narcis Ilaș, alți doi jucători ai FC Botoșani au mai fost convocați la echipele naționale, evoluând în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, aceștia fiind Ștefan Bodișteanu și Charles Petro.