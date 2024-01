Dezvăluirile lui Andrea Compagno: ”Credeam că e totul perfect!”

Gigi Becali este decis să scape de mai mulți jucători în această iarnă.

Pe lista patronului este și Compagno. Fotbalistul nu a mai marcat la fel ca în sezonul trecut, iar patronul nu este mulțumit.

Mai mult decât atât, Gigi Becali a anunțat public că vrea să scape de jucător și că îl va vinde dacă va primi în schimbul lui suma dorită.

Recent, Compagno a oferit mai multe declarații și a vorbit despre titlul pierdut cu FCSB sezonul trecut.

”N-am dormit vreo două nopți! A fost foarte urât pentru că aveam o încredere enormă. Trebuia să fie totul perfect. FCSB nu câștigase de mult timp campionatul. Am ajuns acolo și am făcut un sezon senzațional.

Credeam că e totul perfect să luăm titlul. A fost un drum incredibil. Mi-amintesc că, atunci când am venit, FCSB era pe locul 14. Ușor, ușor am revenit, am avut foarte multă încredere și nivelul de joc s-a ridicat foarte mult.

Am ajuns la 45 de minute, am fost peste Farul Constanța, dar acea repriză secundă a fost un șoc mare!”, a spus Andrea Compagno, potrivit Fanatik.