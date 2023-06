Dezvăluirile lui Andrei Ivan din cantonamentul Universității Craiova: ”Nu mi-aș da niciun sfat!”

Craiova și-a ratat toate obiectivele sezonul trecut.

Oltenii nu au câștigat campionatul și nici în cupele europene nu s-au calificat.

Echipa din Bănie a plecat în cantonament pentru a se pregăti de sezonul viitor.

Andrei Ivan a oferit mai multe declarații din stagiul de pregătire al echipei lui Mihai Rotaru.

”O perioadă foarte grea pentru noi pentru că stăm departe de familii, o perioadă în care trebuie să alergăm foarte mult, să depunem foarte mult efort și să ne întoarcem mai puternici pentru campionat. Aveam 16 ani când am venit la Universitatea și am plecat în Antalya.

(n.r. ce sfat i-ai da lui Andrei Ivan cel tânăr?) Sincer să spun, nu mi-aș da niciun sfat pentru că tot ce am făcut și pentru Universitatea Craiova și pentru fotbal, în general, am dat totul.

Am două momente cele mai frumoase pentru mine, când am promovat în Liga 1 și când am luat Cupa României. Și tumba când am marcat cu ASA, nu cred că am realizat ce am făcut, abia după 2-3 săptămâni mi-am dat seama că am promovat cu echipa pe care o iubesc și asta fost tot.

Bineînțeles că ascult muzică, sunt DJ-ul echipei, bag și în spaniolă, orice, nu contează, doar să ne dea o stare mai bună. Înainte urmăream NBA, îmi place LeBron, asta mă face să mă uit la NBA.

Mi-am propus să marchez cât mai multe goluri, să îmi ajut echipa și să câștigăm titlul. O să fie un campionat foarte greu, trebuie să începem tare, de aceea suntem și în cantonament, să ne pregătim foarte bine și trebuie să dăm totul”, a declarat Andrei Ivan.