Dezvăluirile lui Dennis Politic despre perioada petrecută la Manchester United: ”M-am întâlnit cu Sir Alex Ferguson”

Dennis Politic a făcut parte din academia de juniori a lui Manchester United, de la vârsta de 12 ani.

Acum, jucătorul a oferit detalii despre perioada petrecută alături de gruparea engleză.

De asemenea, Politic a afirmat că s-a întâlnit cu Sir Alex Ferguson și a precizat ce jucători de la United ar fi vrut să cunoască.

„(n.r. părinții) Aveau joburi destul de bune în ţară. La Pompieri lucrau atunci şi au renunţat la confort. Na, eşti în ţara ta, ai joburi pentru care ai muncit toată viaţa… au renunţat la confort pentru a-mi oferi mie şansa asta.

(n.r. Cum ai ajuns la United?) Printr-un prieten de familie, care a organizat acel trial pentru mine. Suntem prieteni până în ziua de astăzi. El ne-a ajutat atunci să ne adaptăm în Anglia”, a spus Dennis Politic, conform Orange Sport.

„La Man. United ne-am întâlnit cu Sir Alex Ferguson, dar fiind la juniori n-am avut treabă cu echipa mare, nici nu ne întâlneam cu ei.

(n.r. Cu cine ai fi vrut să te întâlneşti?) Cu jucătorii de la echipa mare mi-aş fi dorit, cu Wayne Rooney, cu Tevez parcă era atunci.

M-am întâlnit însă cu Costel Pantilimon când am fost la City şi am fost la un meci. Am fost copil de mingi, copiii de la Academie erau copii de mingi. M-am dus în spatele porţii şi mi-a dat un tricou. Era mare (n.r. tricoul), îmi ajungea până la glezne”, a adăugat actualul jucător de la FCSB.