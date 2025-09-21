Dezvăluirile lui Giovanni Becali despre negocierile dintre Dan Petrescu și CSKA Sofia: ”E o echipă emblemă”

Dan Petrescu este în prezent liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, dar se pare că gruparea CSKA Sofia intenționează să apeleze la serviciile antrenorului.

Giovanni Becali a confirmat negocierile dintre cele două părți și a precizat salariul pe care l-ar putea încasa tehnicianul

De asemenea, impresarul a precizat că Hristo Stoichkov, fost jucător bulgar, este cel care își dorește ca ”Bursucul” să preia banca tehnică a echipei.

”E adevărat. E adevărat că îl caută. Hristo (n.r. Hristo Stoichkov) e un fel de propietar, președinte, ce vrei tu la CSKA.

E echipa lui de suflet, care se află într-o situație foarte grea din punct de vedere al punctelor în campionatul bulgar. Acum să vedem dacă Dan Petrescu s-a refăcut complet, dacă are chef să antreneze sau vrea o pauză mai lungă, până în iarnă.

Și în funcție de ce pot să vorbesc eu cu Hristo despre un eventual contract. Vom știi mai multe mâine, poimâine.

Șansele rămân. E o echipă cu mulți străini, o echipă emblemă.

(n.r. Poate să îi dea CSKA 40.000 de euro pe lună?) Nu, nu. În jur de 18.000 – 20.000 de euro. Plus prime. Hai să zicem 25.000 de euro, dar mai mult nu. Singura echipă care plătește sumele astea în acest moment e Ludogorets, 30.000 – 40.000 de euro”, a spus Giovanni Becali.

”Sub CFR! (n.r. Îl vrea Hristo Stoichkov?) Hristo Stoichkov l-ar vrea. Acum să vorbesc ca lumea cu el, să nu facem vreo nebunie și să se audă numai în presă și să nu se facă nimic.

În primul rând trebuie să îl contactez pe Dan Petrescu. Nu l-am contactat de mult.

E în refacere cu bolicica pe care a avut-o, după care îl voi chema și pe el”, a mai spus Ioan Becali, conform fanatik.ro.