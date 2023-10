Dezvăluirile lui Marius Șumudică despre fostul antrenor de la Gaziantep:

Marius Șumudică s-a întors în această vară la Gaziantep, o echipă care înregistrase patru eșecuri și era ultima în Turcia, până la întoarcerea sa.

În prezent, Gaziantep are două victorii și două eșecuri, fiind pe locul 17 în clasament.

Antrenorul român a spus ce propunere i-a făcut Erdal Guneș, fostul antrenor al lui Gaziantep, în trecut și ce oferte a mai avut.

„Am primit oferte din Arabia Saudită și România, dar nu le-am acceptat. Unul dintre motivele pentru care am venit aici a fost că mi-am pus amprenta în trecut.

Când am plecat de aici, echipa era pe cale să participe în cupele europene. Eram pe locul trei. Nu am plecat de aici pentru bani. Erdal Guneş este ca fratele meu. Eu i-am dat sfaturi, dar nu m-a ascultat. Am vrut să-l iau cu mine în Arabia Saudită. Sfatul meu pentru el este să-și continue cariera lucrând pentru echipe din ligile inferioare”, a spus Șumudică, potrivit jurnaliștilor turci.