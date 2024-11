Dezvăluirile starului belgian după ce s-a retras de la națională: ”Am avut un atac de panică”

La un an şi jumătate după ce şi-a anunţat retragerea internaţională, Toby Alderweireld (35 de ani) a dezvăluit motivele din spatele deciziei sale.

Fundaşul belgian cu 127 de selecţii, care joacă încă la Royal Antwerp, a explicat într-o emisiune ce va fi difuzată marţi seară de VRT că a fost foarte speriat după ce a suferit atacuri de panică.

”Nu am putut dormi noaptea şi am plecat spre club a doua zi dimineaţa devreme. Înainte să plec, am luat o pastilă cu cofeină pentru că nu-mi place cafeaua. În maşină, inima mea a început brusc să bată de o mie de ori pe oră. Am crezut că am un atac de cord şi că totul s-a terminat, că nu-mi voi mai vedea niciodată copiii. Am oprit, am intrat într-un magazin de mobilă şi am întrebat dacă pot chema ambulanţa”, a spus fostul fotbalist.

”Din cauza stresului din ce în ce mai mare, mi-am simţit inima accelerând. Am avut un atac de panică, care mi-a făcut inima să bată mai repede. Înnebuneam, credeam că voi face un atac de cord şi voi muri”, a mai spus belgianul.