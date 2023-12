Dezvăluirile unui câștigător la Wimbledon și US Open: „Există jucători care își câștigă existența aranjând meciuri”

Filip Peliwo, aflat pe locul 463 ATP, denunță mita care se dă în turneele ITF pentru ca unele meciuri să fie aranjate.

Filip Peliwo a câștigat Wimbledon și US Open în 2012, ca junior

Jucătorul s-a născut în Canada pe 20 ianuarie 1994, iar anul trecut dar a ales să reprezinte Polonia. Lider mondial la juniori, el a câștigat Wimbledon și US Open în 2012, la respectiva categorie de vârstă.

Pe iarba londoneză l-a învins în finală pe australianul pe Luke Saville cu 7-5, 6-4, iar în ultimul turneu de Mare Șlem al anului 2012 a trecut de britanicul Liam Broady cu 6-2, 2-6, 7-5.

În 2018 a ajuns pe locul 161 ATP la simplu, dar accidentările, pandemia și lipsa stabilității fionanciare l-au coborât în ierarhia mondială.

„Soldul contului meu bancar a fost în roșu anul acesta. Din fericire, am economisiți bani din alte vremuri, pentru că în 2023 am cheltuit mult mai mult decât am câștigat.

Trebuie să îmi ridic nivelul foarte mult ca să urc în clasament, altfel, va fi imposibil să trăiesc doar din vanii câștigați ca jucător de tenis.

Dacă voi avea o accidentare gravă și rămân fără bani, iar în calcul să antrenenez”, a anunțat Peliwo.

Filip Peliwo vrea să intre în Top 200 ATP, pentru a putea juca în calificări de Mare Șlem

Jucătorul polonez recunoaște că a luat în calcul să se dedice altui domeniu de activitate, dar nu poate renunțat la tenis.

„Simt că nu voi înceta niciodată să iubesc acest sport. Îmi place să mă dedic tenisului, să călătoresc prin lume pentru a juca la turnee.

Evident, mă bucur de aceste avantaje mai puțin decât cei care concurează în turneele de Mare Șlem și nu au parte de situații prin care trec eu.

Încă visez să fiu numărul 1 mondial și să câștig un turneu de Mare Șlem. pe termen scurt, vreau să intru în Top 200 ATP, pentru a putea juca în calificări de Mare Șlem”, a mai spus el, potrivit puntodebreak.com.

„Există jucători care își câștigă existența aranjând meciuri”, dezvăluie Filip Peliwo

Polonezul nu ascunde că a primit propuneri de aranjare a meciurilor. El susține că mafiile pariurilor ispitesc jucătorii aflați în dificultăți financiare.

„Când sunt pe teren, îmi dau seama imediat care sunt oamenii aflați acolo pentru pariuri. Situația s-a înrăutățit mult în ultimii ani.

În acest sezon am primit o propunere de sponsorizare care a fost puțin ciudată. Am fost încurajat să aflu mai multe și nu a durat mult până să mi se propună să pierd un meci, iar în schimb mi-au oferit între 3.000 și 5.000 de euro.

L-am informat imediat pe directorul turneului, apoi le-am dat de veste și celor de la Unitatea de Integritate în Tenis”, recunoaște jucătorul de origine canadiană.

„Sunt convins că există jucători care își câștigă existența aranjând meciuri. când au încercat să mă facă să colaborez, mi-au spus că au mulți jucători de top 600 care lucrează cu ei, dar cred că și în Turneele la nivel de Challenger sunt tipi care se lasă mituiți.

S-au îmbunătățit mult metodele în depistarea acestor practici, dar aș spune că cel mult 20% dintre cei care o fac sunt prinși”, a mai transmis jucătorul.