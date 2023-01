Dezvăluirile unui fost coechipier despre Gabi Tamaș: ”Te scoate din starea aia!”

Robert Ion evoluează în prezent la Poli Iași.

Fotbalistul a dezvăluit care a fost relația lui cu Gabi Tamaș.

”M-a luat sub aripa lui Tamaş, care mi-a zis ca şchiopătez, că nu am genunchiul bine, m-a filmat <<uită-te puţin>>… mi-am dat seama că ceva nu e în regulă şi am considerat că trebuie să plec.

Tamaş a însemnat pentru mine o gură de aer proaspăt. E printre puţinii care ce gândeşte, aia face sau spune. Când echipa nu mergea bine, am avut o deplasare şi am pierdut.

A venit în aeroport, ne-a zis <<ce s-a întâmplat, am pierdut un meci, vreau să vă văd râzând, luaţi-vă un suc>>. Te scoate din starea aia, are experienţă, ştie cum să gestioneze situaţiile astea.

E un om super dulce, super om, foarte cald. Niciodată nu a făcut diferenţa că el are 37-38 ani şi eu 21. M-a considerat pe prietenul lui, chiar m-a luat la masă la el în cantonament, <<vino să stai aici>>”, a declarat Robert Ion, pentru Orange Sport.