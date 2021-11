Dezvăluirile unui patron din Liga 1: „Am votat cu Burleanu la început. Nu înțeleg de ce candidează singur!”

Răzvan Burleanu este șeful Federației Române de Fotbal din anul 2014, atunci când a reușit să câștige surprinzător conducerea forului național!

Actualul președinte al FRF pare că este decis să își depună candidatura pentru un nou mandat la cârma fotbalului românesc, anul viitor, atunci când sunt programate viitoarele alegeri. După ce a izbutit deja să le ia fața unor nume sonore precum Gică Popescu sau Ionuț Lupescu, Burleanu este gata să își mai treacă în CV încă patru ani în fruntea Federației.

Unul dintre votanții actualului șef al Federației a fost și Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani. Cu toate acestea însă, finanțatorul moldovenilor este dezamăgit de faptul că nimeni din actuala conducere nu iese în față pentru a-și asuma eșecurile din ultima perioadă și nu înțelege de ce Răzvan Burleanu nu are contracandidați puternici în cursa pentru conducerea fotbalului românesc.

”Trebuie un selecționer cu experiență, gen Boloni, nu unii înflăcărați după 2 sticle de șampanie, ci unul realist, care face o radiografie exactă și ne spune că suntem în această urnă valorică și ne batem cu Muntenegru.

Nu găsesc cea mai mare vină la Burleanu, e clar că e responsabilitate mare, iar când ești la pământ cu toate rezultatele ar trebui totuși să-și asume greșelile. Dar la noi nimeni nu-și asumă eșecurile. Nu înțeleg de ce candidează singur, trebuie să venim cu o soluție, deși nu avem nici antrenori, nici fotbaliști.

Când a venit Lupescu în campanie, era puțin jenant. Eu am votat cu Burleanu la început, pentru că avea curajul să se bată cu Gică Popescu, am crezut că nu-l votează nimeni. Oricum, orice proiect serios nu are șanse la noi. Dacă punem cele mai luminate 5 minți, nu cred că scoatem o strategie viabilă”, a spus Valeriu Iftime, potrivit Digi Sport.