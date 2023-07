Dialog aprins între Helmut Duckadam și Marius Lăcătuș: ”Poate tu nu îmi ești drag / Faci abuz de putere!”

Marius Lăcătuș a venit cu replica pentru ”Eroul de la Savilla”. ”Fiara” a intrat într-un dialog aprins cu fostul portar și a explicat de ce crede că oficialii celor de la CSA Steaua au avut tot dreptul de a refuza propunerea echipei patronate de Gigi Becali.

Duckadam: Eu spun să fie pentru toate echipele același contract. Nu pot să hotărască ei, pentru că nu e stadionul lor.

Lăcătuș: Îl administrează!

Duckadam: Îl administrează pentru că l-au primit în administrare. Nu ești proprietar!

Lăcătuș: Bun, Helmut, dar eu așa știu, că administratorul unui apartament, unei case – adică dacă are un contract sau cu cine are – își plătește dările către ei și mai ia și el ce ia.

Duckadam: Aia e la apartament. Aici nu plătește dări. Ce să plătească? Aici mai ia!

Lăcătuș: Rămâne de văzut dacă e bine sau rău. Au trimis Corpul de Control și rămâne de văzut. Din moment ce nu li s-a dat dreptul să joace acolo, înseamnă că sunt niște probleme de care Clubul Sportiv s-a putut agăța și le-a trecut în contractul cu FCSB.

Duckadam: Tocmai asta spun. Ar trebui un contract cadru.

Lăcătuș: Hai să vorbim să mai dea domnul prim-ministru un ordin sau cum? Văd că așa se procedează. Dacă e de la PSD domnul prim-ministru, îl sună pe ministrul Armatei și îi zice că trebuie să joace FCSB acolo…

Duckadam: Eu nu am zis FCSB, am zis toate echipele să joace.

Lăcătuș: Hai că punem înregistrările cu ce spunea Gigi Becali. Mă refer la primele declarații – nu la ultimele, când a scăldat-o, că ar trebui să joace și alte echipe. La prima declarație dată, a fost vorba clar de FCSB.

Duckadam: Prim-ministrul hotărăște pentru că sunt ale statului aceste stadioane.

Lăcătuș: Mă, până acum vorbeam să nu se implice politicul în sport, în fotbal, iar acum, dacă vrem ca o echipă cum e FCSB să joace în Ghencea, vrem să se implice și prim-ministrul.

Duckadam: Dar nu, eu vreau să joace și Farul Constanța!

Lăcătuș: Dar tu poate nu îmi ești mie drag.

Duckadam: Dar nu e al tău! Nu e al tău! Cum să nu-ți fie drag? Tocmai asta spun. Dacă tu ai ciudă pe mine, mie nu mi-l dai?

Lăcătuș: Nu am ciudă, dar poate eu știu că tu provoci daune stadionului, așa că îți pun niște clauze ca să nu poți intra.

Duckadam: Atunci faci abuz de putere!

Lăcătuș: Cine face abuz de putere?

Duckadam: Tu! Îmi impui niște clauze.

Lăcătuș: Eu nu sunt prim-ministru. Dacă vorbim de abuz de putere, putem vorbi de alții.

Duckadam: Și mai putem vorbi de altceva: discriminare!

Lăcătuș: Ohoho! Despre cine vorbim cu discriminarea? Despre cel care vrea să închirieze?

Duckadam: Adică în ce sens, că nu înțeleg?

Lăcătuș: Ee, nu înțelegi! Eu am întrebat cine discriminează: CSA sau…? Eu nu am văzut ca CSA să iasă public și să facă anumite declarații.

Duckadam: Aia e altceva cu declarațiile, eu nu vorbesc despre ce declarații face Gigi Becali.