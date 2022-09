Dică a dezvăluit câte kilograme a slăbit Billel Omrani: ”Mai are o săptămână la dispoziție!”

Nicolae Dică a declarat că deși Billel Omrani are câteva kilograme în plus, fotbalistul roș-albaștrilor i-a promis că va obține în scurt timp greutatea necesară, după ce a fost cântărit la vizita medicală. Acum, Dică a dezvăluit câte kilograme a dat jos fostul vârf de la FCSB.

”Este bine, este într-un program integrat cu echipa, dar și separat. Este bine, sper să fie sănătos și sper ca după ce se va relua campionatul să fie apt de joc.

Chiar ieri îmi spunea că a slăbit 1.5 kilograme. Mai are o săptămână la dispoziție. Va ajunge la 90 de kilograme și sunt convins că o va face. Am văzut că are ambiție”. a transmis Nicolae Dică, la conferința de presă.