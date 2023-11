Dică a reacționat după conversația lui Becali cu Florinel Coman: ”Nu mi se pare normal!”

FCSB a fost învinsă de Rapid în Superligă, scor 1-2.

După meci, Becali a dezvăluit ce conversație a avut cu Florinel Coman.

Recent, Dică a vorbit despre dezvăluirea lui Becali.

Fostul antrenor al echipei susține că nu i se pare normal ca un jucător să poarte astfel de discuții cu finanțatorul.

”Nu mi se pare normal ca un jucător să-şi dea cu părerea despre meci, antrenamente. În cinci ani cât am fost la FCSB, nu am vorbit niciodată cu patronul la telefon, nu am discutat niciodată cu Gigi Becali. De fapt, o singură dată, atunci când m-am transferat.

Nu mi se pare normal ca jucătorii să vorbească una-două cu patronul. Ah, dacă se sună patronul la un anumit timp să te întrebe un anumit lucru, ok, dar să vorbeşti în fiecare săptămână sau la două-trei zile, nu este ok pentru binele jucătorilor şi pentru binele celui care vorbeşte pentru că în vestiar te văd într-un fel colegii.

Dar nu cred că Florinel chair aşa a spus, că nu avea cu cine să paseze. Altfel poate i-o fi spus şi patronul a înţeles… Dacă era în alt vestiar, probabil ceilalţi jucători reacţionau şi îi spuneau să joace el singur atunci.

Nu cred că vestiarul poate fi destabilizat. Aş vrea să văd şi eu jucători care să vina şi să spună că au jucat slab, nu să caute tot felul de alibiuri”, a spus Nicolae Dică, potrivit OrangeSport.

Ce a vorbit Gigi Becali cu Florinel Coman

”Am vorbit cu Coman acum şi i-am spus că a driblat prea mult. Mi-a zis «Băi, nea Gigi, nu am avut soluţii! Trebuia să driblez pentru că nu mi se dădeau soluţii». Noi am fost buni când jucam rapid, în pase”, a fost declaraţia lui Gigi Becali.