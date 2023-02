Dică, declarații după egalul cu Sepsi: ”Așa este fotbalul!”

Echipa CS Mioveni a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Sepsi OSK, într-un meci al etapei a 24-a din Superligă. Gazdele au egalat la ultima fază a meciului, din penalti.

La finalul meciului, Dică a oferit mai multe declarații.

”Așa este fotbalul. Important este că am reușit să egalăm, că am crezut până la final. Asta le-am spus și la pauză: să credem că putem, pentru că a demonstrat că putem să marcăm gol sau goluri, că putem întoarce. Important este că băieții au crezut și am reușit să egalăm în minutul 95. Îi felicit pe băieți pentru atitudinea arătată la fiecare joc. Unitatea pe care o arătăm. Încercăm de fiecare dată să dăm totul, să obținem punct sau puncte.

A fost un meci frumos. Am început meciul foarte bine, ne-am creat trei ocazii mari în primele 10 minute. Apoi, la prima ocazie mare a celor de la Sepsi au marcat. Au calitate mare. Noi, în continuare, am crezut că putem să egalăm. Am avut o posesie bună, ocazii, am încercat să ne ridicăm la nivelul lui Sepsi, o echipă valoroasă, care și-a propus să intre în play-off. Mă bucur că am făcut un joc bun.

Mă bucur că se vorbește frumos despre noi. Cum am spus și după meciul cu UTA, cu Petrolul, este important să rămânem pe aceeași linie, să fim din ce în ce mai buni la antrenamente, uniți, și să încercăm să salvăm echipa de la retrogradare. Împreună cu staff-ul, cu jucătorii, cu conducerea, sper să și reușim.

Nu suntem o echipă mare din Liga 1, să spun că legăm 10 meciuri fără înfrângere, dar ne dorim să rămânem neînfrânți cât mai mult. Muncim în fiecare zi și sper să se întâmple cât mai târziu.

Am fost supărat pentru că, atunci când conducerea m-a întrebat dacă jucăm la Mediaș meciul cu U Cluj, am spus da, nicio problemă. Eu îmi doresc să jucăm pe terenuri bune. Să jucăm fotbal, nu în mocirlă. Cei din conducere s-au ocupat de hotel, au făcut rezervările, și seara ne-am trezit că suntem dați afară de la hotel. Să ne ducem să stăm la Sighișoara sau Sibiu. Ok, dacă așa se procedează… Noi suntem o echipă mică, în prima ligă, încercăm să rămânem acolo și este o ambiție în plus. Să ne demonstrăm nouă că putem mai mult”, a declarat Nicolae Dică , la finalul partidei cu Sepsi.