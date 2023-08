Dică i-a răspuns lui Viorel Tudose, sponsorul lui FC Argeș: „Să se oprească din a mai jigni și a-și bate joc de oamenii care au făcut ceva pentru acest club!”

Nicolae Dică i-a răspuns lui Viorel Tudose, sponsorul lui FC Argeș. Tehnicianul a fost acuzat că fără echipa piteșteană nu ar fi ajuns la un nivel înalt.

Se pare că Dică a ținut să răspundă. Iată ce mesaj a transmis antrenorul român.

„Să se oprească din a mai jigni și a-și bate joc de oamenii care au făcut ceva pentru acest club!”

„Le transmit celor care conduc acum clubul să se oprească din a mai jigni și a-și bate joc de oamenii care au făcut ceva pentru acest club: Jean Barbu, Vlădoiu, Prepeliță, Dică.

V-ați bătut joc de prea multe ori, gata, puneți stop! Mai ales la adresa mea, care atunci când am venit să preiau echipa din Liga 3, nu am avut nici apă la primul antrenament. Din banii mei am făcut vestiarul, cantonamentul, sala de forță și am și promovat.

Eu am făcut ceva, domnul Tudose e doar un sponsor care dă 200.000-300.000 de euro pe an, dar nu e patron. Această echipă este a orașului și este ținută din banii oamenilor.

Păcat de suporterii care vin la meciuri și susțin echipa, pentru că cei din club nu au produs rezultatele așteptate și meritate de fani. FC Argeș va rămâne oricum în inima mea pentru totdeauna”, a spus Nicolae Dică, potrivit GSP.ro.