Dică, mesaj direct către Gigi Becali după egalul cu FC U Craiova: ”Mai avem nevoie de jucători!”

FCSB a remizat cu FC U Craiova 1948, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 3 din Superligă. Florinel Coman a fost ghinionistul meciului și a trimis mingea în bară de 3 ori. La finalul partidei, Dică a mai cerut transferuri

”Mai avem nevoie de jucători!”

”Nu am reușit să punem presiune pe adversar. Ne-am creat foarte puține ocazii de gol. În schimb, în repriza a doua am reușit la pauză să îi fac să înțeleagă că trebuie să facem altceva. Am intrat pe teren a doua repriză foarte bine, am avut ocazii de a marca.

Aș vrea să remarc că echipa mea trebuie să arate ca în ultimele 15 minute, când am pus presiune pe adversar. Așa vreau să fie echipa mea. Chiar dacă noi am jucat din 3 în 3 zile, am arătat ca o echipă care este pregătită și care poate să ducă din 3 în 3 zile.

Nu este așa ușor să reglezi lucrurile într-un timp foarte scurt. Dar pentru mine, este importantă echipa. Într-o săptămână de când am venit, am avut reacție și ceea ce îmi doresc eu am arătat în a doua repriză.

Da, sunt foarte optimist pentru meciul de miercuri. Echipa mea în a doua repriză a arătat bine. Sunt foarte optimist. Am încredere în băieți și cred că putem face lucruri frumoase. Îl așteptăm și pe Miculescu și pe alți jucători, pentru că avem nevoie de jucători de valoare de la mijlocul terenului în sus. Avem nevoie de dubluri pe posturi. Și patronul își dorește să mai aducem jucători. Sperăm să îi aducem cât mai repede”, a spus Nică, la finalul partidei.