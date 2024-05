Dică nu ezită să critice situația de la FCU Craiova după retrogradarea echipei: „Le-am transmis celor din conducere că unele lucruri nu sunt ok!”

FCU Craiova trece printr-o perioadă de coșmar. Echipa lui Adrian Mititelu a retrogradat direct în Liga 2 după ultima etapă din play-out.

Nicolae Dică nu a ezitat să spună lucrurilor pe nume. Fostul tehnician al oltenilor a dezvăluit faptul că le-a atras atenția celor din conducere.

„Le-am transmis celor din conducere că unele lucruri nu sunt ok!”

„Într-adevăr, este o surpriză pentru mine că au retrogradat (n.r.- cei de la FCU Craiova). Am antrenat o lună acest lot și am văzut calitate, jucători care n-arătau că pot retrograda. Când există și alte lucruri în afară de echipă, care se întâmplă în afară, se poate întâmpla și acest lucru, ca echipa să retrogradeze.

Când eram acolo, le-am transmis celor din conducere că unele lucruri nu sunt ok. Că îmi doresc să renunț pentru o perioadă la anumiți jucători care nu aduc un plus echipei. Echipa juca, avea un joc foarte bun, reușeam să marcăm.

Aveam probleme defensive, ceream cel puțin un fundaș central. Nu s-a adus cât timp am fost acolo. Am lucrat foarte bine, dacă aș putea să iau pe unii dintre ei la echipa unde voi merge, îi voi lua. Am lucrat bine, îmi doream să stau mai mult. Sunt condiții foarte bune, banii la timp, baze de antrenament.

Chiar nu-mi explic cum au reușit să termine campionatul pe ultimul loc. În prima zi am spus că această echipă trebuie să termine în play-off. Era obiectivul meu și discuția pe care o aveam cu patronul echipei. Cum evalua jucătorii, și patronul credea că e un lot de play-off.

Din păcate pentru ei, au intrat în acea perioadă proastă, în care n-au reușit 13-14 jocuri să câștige. Sunt jucători de valoare, dar când sunt momente dificile se văd jucătorii care au caracter, personalitate, valoare. Dacă ai jucători care au valoare în afara terenului, iar ei vorbesc mai mult în afară, că nu le convine ceva, întră pe teren și nu arată…”, a transmis Nicolae Dică, potrivit celor de la Fanatik.