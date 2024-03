Dică, sincer după ce a pierdut cu FCSB: ”Ne-a bătut în cinci minute!”

FCSB a învins pe FC Voluntari, scor 2-1, în deplasare, într-un meci din etapa a 28-a a Superligii.

Partida a fost rezolvată de Florinel Coman, care a marcat o dublă.

După meci Nicolae Dică a oferit mai multe declarații.

El a susținut că a pierdut meciul cu FCSB în 5 minute.

”Da, e păcat că n-am reuşit un rezultat pozitiv. Am făcut un joc bun, 70% din meci dacă nu mai mult am fost mai buni. Ne-au bătut în cinci minute prin Coman, că n-am reuşit să-l blocăm, să-i blocăm piciorul drept, aşa cum am vorbit. Facem greşeli copilăreşti şi nu-mi dau seama de ce le facem, că sunt jucători cu experienţă.

Reuşim să jucăm contra unor echipe bune, să fim peste ele şi nu reuşim să scoatem un rezultat pozitiv, nu o băgăm în poartă şi am pierdut şi acest joc. Cei de la FCSB doar asta au făcut, cu orice minge jucau la Coman în partea stângă, am zis să facem dublaj, dar n-am făcut acest lucru.

Lupta e strânsă și când intrăm în play-out toate echipele vor avea emoţii. Jocul ne dă încredere, că echipa joacă, azi nu meritam să pierdem, dar din ocaziile pe care le avem nu reuşim să marcăm. Jocul îmi dă încredere, doar defensiv să fim mai atenţi.

Azi, FCSB ne-a bătut în cinci minute prin Coman. Nu mă interesează pe mine cine câştigă campionatul, pe mine mă interesează lupta noastră de aici şi am încredere că rămânem în prima ligă”, a declarat Nicolae Dică.