Dică visează să ajungă selecționerul României într-o bună zi! Ce variante le propune celor de la FRF

Prima reprezentativă a României se află în continuare în căutarea unui selecționer, asta după ce Mirel Rădoi a decis să nu își mai prelungească înțelegerea cu Federația, ca urmare a ratării calificării la Mondialul de anul viitor!

Tricolorii visează acum la obținerea biletului pentru Europeanul din 2024, însă Burleanu și Stoichiță au mari dificultăți în găsirea unui antrenor care să înceapă un nou proiect pe banca echipei naționale. După refuzurile lui Hagi, Lucescu Jr. și Petrescu, șefii de la Casa Fotbalului trebuie să se reorienteze rapid și să numească noul nume.

În momentul de față, Adrian Mutu pare că are cele mai mari șanse să devină selecționerul naționalei mari, însă fostul secund al lui Rădoi lasă și el ușa deschisă pentru o viitoare colaborare. Concret, Nicolae Dică a mărturisit că visează ca într-o bună zi să conducă prima reprezentativă, însă este de părere că la ora actuală alți antrenori ar trebui să ocupe acest post.

”A fost timp şi este timp în continuare să pună selecţioner, pentru că mai este până la primul joc oficial. Nu cred că ar fi o problemă că nu avem selecţioner până acum. La Dan Petrescu nu am înţeles de ce s-au dus încă vreo trei săptămâni de când au avut prima discuţie. Practic, puteau s-o închidă atunci. Nu se poate şi asta e. Nu mai aşteptau trei săptămâni ca să ne spună că nu vine. Eu am crezut că el va fi la echipa naţională.

A discutat cu Hagi, a zis “nu vin”, a discutat cu Răzvan Lucescu şi a zis “nu vin” în aceeaşi zi. Amânăm trei săptămâni să ştim că nu vine.

Nu cred că Mirel s-ar întoarce. Dacă se întorcea, o făcea acum. Sunt antrenori liberi de contract, care sunt mai uşor de adus, precum Adrian Mutu sau Edi Iordănescu. Eu nu am un CV aşa bogat. Pentru mine, e un vis să ajung la echipa naţională antrenor. Am fost secund. Să ajung principal e un vis, sper vreodată să ajung”, a spus Nicolae Dică, pentru TelekomSport.