Diego Simeone l-a contactat pe Cosmin Contra înainte ca Horațiu Moldovan să ajungă în Spania: ”A ajuns la cel mai înalt nivel!”

Horaţiu Moldovan a fost prezentat oficial de noua sa echipă, Atletico Madrid, după ce a semnat un contract valabil pe trei ani şi jumătate.

Fostul portar al Rapidului va purta tricoul cu numărul 1 și va fi rezerva experimentatului sloven Jan Oblak.Moldovan va fi al treilea jucător român care evoluează la Atletico, după regretatul Daniel Prodan (1996-1998), care a disputat 44 de partide oficiale, şi Cosmin Contra, care a jucat între 2002 şi 2005 (a fost împrumutat un sezon la West Bromwich), adunând 41 de meciuri.

Recent Cosmin Contra a dezvăluit că antrenorul lui Atletico Madrid, Diego Simeone, i-a scris un mesaj fostului selecționer, înainte ca jucătorul să ajungă în Spania.

”În fotbal, nu se știe niciodată. Chiar la începutul acestui campionat Oblak a fost accidentat câteva meciuri. Nu știi niciodată ce se întâmplă la fotbal, Oblak se poate accidenta și Moldovan poate apăra la Atletico Madrid.

Atletico e la cel mai înalt nivel. Moldovan a ajuns la cel mai înalt nivel, își va da seama foarte repede de ce nivel are Atletico Madrid în momentul de față.

A contat clauza, a contat că a jucat bine în meciurile de calificare la EURO, că e un portar care poate să aducă… Nu este nici tânăr, nu este nici bătrân. S-au luat toate informațiile necesare ca Horațiu să ajungă la Atletico.

Acum o săptămână, am primit un mesaj de la Cholo, m-a întrebat despre el. I-am zis ce am auzit eu, că nu-l cunosc personal pe Horațiu. I-am spus ce mi-a povestit Nicușor despre el, am putut să-i fac un profil de jucător. Am vorbit bine de el, pentru că îmi doresc ca mai mulți jucători români să ajungă la Atletico.

Mă bucur că, după 22 de ani, un alt român se antrenează și va juca pentru Atletico Madrid. Sper ca Horațiu să aibă șansa necesară să apere la Atletico.

N-are cum să mă uite lumea de la Atletico, pentru că mereu mă duc la antrenamente când ajung la Madrid. Sunt mulți oameni cu care am lucrat care încă lucrează acolo”, a declarat Cosmin Contra, la Digi Sport Special.