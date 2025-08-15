Din ce campionate are oferte Ianis Hagi

Fostul internațional Adrian Ilie spune că a vorbit cu cei care îl reprezintă pe Ianis Hagi și acesta ar avea oferte din mai multe campionate.

„Are ceva oferte din ce am înțeles de la impresarii lui. Impresarul lui a fost sunat și din Germania. Din câte știu, a fost sunat de la Borussia Monchengladbach.

Este vorba tot despre Borussia Monchengladbach. De acolo a plecat toată situația. Deocamdată nu se știe exact, e foarte târziu, toate echipele și-au făcut loturile. Eu știu cum gândesc antrenorii afară, nu sunt ca la noi, să se gândească pe ultima sută de metri.

Acolo își pregătesc lotul cu 2-3 luni înainte de noul campionat. Echipele și-au făcut loturile, dar cine știe, poate are cineva o accidentare și să aibă nevoie de un nou jucător. Este foarte greu să ajungă la Borussia Monchengladbach, știu cum gândesc echipele în Germania. Ei își fac echipele înainte, își știu loturile cu 2-3 luni înainte.

Are ceva vorbe acum, are și oferte din alte părți. Mai are oferte din Arabia Saudită și din Turcia. Eu nu m-aș duce în Arabia, dar m-aș duce undeva unde să joc, pentru că peste tot încep campionatele”, a declarat Adrian Ilie, potrivit fanatik.ro.