Din favoritul patronului, un jucător de la FCSB a intrat în dizgraţia lui Gigi Becali

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a perfectat mai multe mutări pe piaţa transferurilor în vară, iar printre cele realizate se numără şi cea a lui Andrei Cordea, venit de la Academica Clinceni.

După ce a debutat perfect la FCSB, Andrei Cordea devenise favoritul lui Gigi Becali, iar evoluţiile bune l-au propulsat şi către echipa naţională.

Acum însă, jucătorul este într-o scădere de formă, iar Gigi Becali nu mai este nici el încântat de jucător, încât l-ar putea ceda în pauza de iarnă, scrie Fanatik.

Recent, Andrei Cordea a fost infectat cu COVID-19, iar efectele au fost unele destul de agresive pentru fotbalist.

,,La început nu mi-a venit să cred că am COVID și chiar a doua zi m-am simțit foarte rău, am avut toate simptomele posibile și sper ca nimeni să nu treacă prin ce am trecut eu. Alți colegi nu s-au simțit cum m-am simțit eu. Cred că am o problemă la plămâni, pentru că, după câteva minute (n.a. – la antrenamente) am început să mă sufoc.”, a declarat Andrei Cordea.