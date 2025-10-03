Dinamo a ajuns oe locul 2 după 1-0 în deplasare cu Unirea Slobozia

Echipa bucureşteană Dinamo a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în prologul etapei a 12-a din Superligă.

Unirea Slobozia e a şasea, cu 18 puncte

Dinamo a condus ostilităţile la Clinceni, pe un teren greu şi plin de apă, iar Cîrjan l-a încercat pe Gurău încă din minutul 5, cu un şut pe care portarul ialomiţenilor l-a respins în corner.

Gazdele au scos de pe linia porţii în minutul 12, la lovitura de cap a lui Boateng. Toma a respins din faţa buturilor echipei gazdă o minge centrată de Armstrong şi la pauză s-a intrat cu 0-0.

Elevii lui Kopic au deschis scorul în minutul 65, prin Perica, iar în minutul 76 Alexandru Musi a trimis şi el mingea în poartă, însă golul a fost anulat după verificarea VAR, pentru un henţ la Alberto Soro.

Dinamo s-a impus în cele din urmă cu 1-0 în faţa Unirii Slobozia şi alb-roşii au 23 de puncte, fiind, deocamdată, pe locul secund în Superligă.