Dinamo a făcut anunțul cu două zile înaintea derby-ului cu Rapid: ”Se vor auzi doar câinii!”

Dinamo întâlnește Rapid, duminică, de la ora 20:30, în derby-ul etapei a 13-a din Superliga.

Gruparea din Ștefan cel Mare a anunțat că a deschis inelul 3 al Arenei Naționale.

Astfel, fanii au cumpărat mai mult de 20.000 de bilete și ar putea să se depășească recordul de asistență în sezonul curent.

”Ați umplut tribunele și ne-ați făcut să deschidem și inelul 3 al Arenei Naționale!

Timpul trece, iar un lucru e tot mai clar: duminică seara, în capitală, se vor auzi doar câinii!”, au notat cei de la Dinamo, pe Instagram.