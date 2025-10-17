Dinamo a făcut anunțul cu două zile înaintea derby-ului cu Rapid: ”Se vor auzi doar câinii!”
Articol de Mihai Popescu - Publicat vineri, 17 octombrie 2025, ora 18:09,
Dinamo întâlnește Rapid, duminică, de la ora 20:30, în derby-ul etapei a 13-a din Superliga.
Gruparea din Ștefan cel Mare a anunțat că a deschis inelul 3 al Arenei Naționale.
Astfel, fanii au cumpărat mai mult de 20.000 de bilete și ar putea să se depășească recordul de asistență în sezonul curent.
”Ați umplut tribunele și ne-ați făcut să deschidem și inelul 3 al Arenei Naționale!
Timpul trece, iar un lucru e tot mai clar: duminică seara, în capitală, se vor auzi doar câinii!”, au notat cei de la Dinamo, pe Instagram.
- 7.000 de bilete au achizionat oaspeții de la Rapid, la duelul cu Dinamo.