Dinamo a mers pe mâna unui portar de 16 ani la meciul cu UTA! A fost format la școala de fotbal a lui Dani Coman

Dinamo joacă pe Arena Națională contra celor de la UTA, în etapa a șasea din SuperLiga României. Pe banca de rezerve a echipei antrenate de Zeljko Kopic este prezent un puști de doar 16 ani, care a fost înregistrat la LPF cu doar o zi înaintea disputei din campionat.

Surpriză pe banca lui Dinamo la meciul cu UTA. Cine este puștiul de 16 ani aflat pe foaia de joc

La meciul cu UTA din SuperLiga României, Dinamo are pe bancă un portar de doar 16 ani. Puștiul care a fost înregistrat joi la Liga Profesionistă de Fotbal este văzut drept un jucător de perspectivă de către conducerea „câinilor”.

Este vorba despre Mario Din Licaciu, un băiat care a fost format la școala de fotbal a lui Dani Coman. El a fost prezent în lotul juniorilor de la FC Argeș, iar în această vară a ajuns în Ștefan cel Mare.

Este însă puțin probabil ca acesta să bifeze vreun minut în campionat, având în vedere faptul că un portar precum Alexandru Roșca este rezervă în echipa lui Kopic.

Postul de titular îi aparține în prezent camerunezului Devis Epassy, goalkeeperul de 32 de ani, cu 10 selecții la echipa națională, dar și cu apariții la Campionatul Mondial din Qatar.