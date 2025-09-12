Dinamo a sărit în apărarea lui Lucescu

România a remizat în Cipru, scor 2-2, iar șansele la calificare sunt tot mai mici la mondial.

După meci, Mircea Lucescu a fost criticat de voci din fotbalul românesc.

Andrei Nicolescu, susține Mircea Lucescu nu are nicio vină penru rezultatele naționalei.

„De ce se punea problema schimbării selecţionerului? Asta nu înţeleg. Noi uităm de unde am plecat. După Campionatul European, chiar nimeni nu ar fi venit. Cel care a făcut rezultate la EURO nu a mai vrut să continue. Toată lumea a simţit că ăla a fost un moment foarte sus şi nimeni n-a avut curajul să se înhame la muncă, care urma”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.