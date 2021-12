Dinamo a schimbat antrenorul, iar Florin Bratu le transmite un avertisment “câinilor”: “Nu mai e de joacă”. Ce spune despre Stoican

Vestea că Mircea Rednic a fost dat afară de la Dinamo a venit pe neașteptate, iar în locul său a fost numit Flavius Stoican, care se afla liber de contract după despărțirea de FC U Craiova.

Dinamoviștii trăiesc într-o permanentă schimbare, iar conducerea speră să producă șocul de care echipa are nevoie pentru a se trezi. Până atunci însă, oficialii clubului sunt criticați dur de suporteri, care nu sunt de acord cu aducerea lui Stoican. Antrenorul în vârstă de 44 de ani va avea serios de muncă în „Ștefan cel Mare”, iar Florin Bratu a semnalat situația incredibil de grea prin care trece clubul său de suflet.

„Se așteaptă șocul, dar, din păcate pentru Dinamo, întârzie să apară. Dinamo are nevoie urgentă de rezultate. Nu mai e de joacă, pentru că, în momentul acesta, dacă înjumătățim punctele, are doar șase. Nu a fost niciodată în situația asta. Poate Flavius Stoican să vină cu o energie în plus.

E un fost jucător al lui Dinamo, fost antrenor la Dinamo, e un tip ambițios. E clar că la Dinamo nu funcționează lucrurile în acest moment și s-a ajuns la această mutare”, a spus Florin Bratu, la Digi Sport.