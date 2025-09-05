Dinamo a transferat un jucător crescut la Steaua

FC Dinamo a anunţat, vineri, că a obţinut serviciile fotbalistului Matei Marin, crescut la juniorii CSA Steaua Bucureşti.

Fotbalistul ajunge la Olimpia Satu Mare, sub formă de împrumut

Marin a ajuns la Dinamo din postura de jucător liber şi a semnat un contract valabil pentru 3 sezoane competiţionale, până la data de 30.06.2028.

Fotbalistul evoluează pe postul de fundaş dreapta, iar în această vară a făcut parte din lotul naţionalei U19 a României pentru turneul final european, unde a bifat 10 minute pe teren.

În acelaşi timp, FC Dinamo a ajuns la un acord cu clubul de liga a doua, CSM Olimpia Satu Mare, pentru împrumutul jucătorului în acest sezon competiţional.

„Semnarea lui Matei Marin face parte din strategia pe termen mediu şi lung a clubului. Îi dorim mult succes lui Matei la Satu Mare şi îl aşteptăm înapoi mai puternic, cu un plus de experienţă!”, a transmis gruparea.