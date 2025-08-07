Dinamo Bucureşti a umilit Cisne Balonmano și va juca finala turneului de la de la Pontevedra

Campioana României la handbal masculin, Dinamo, a învins, joi, formaţia Cisne Balonmano, scor 29-19 (11-11), în primul meci amical disputat în cadrul unui turneu găzduit de Pontevedra, Spania.

Dinamoviştii continuă pregătirile pentru stagiunea 2025-2026 cu un cantonament în Spania, în care dispută şi meciuri amicale, în cadrul turneului internaţional InterPontes, la care mai participă echipele Club Balonman Cangas şi Sporting de Portugal.

Vineri se vor disputa finalele turneului, potrivit organizatorilor.

Dinamo Bucureşti a ajuns la Pontevedra din Portugalia, unde s-a pregătit în acelaşi sistem, iar în meciurile test de acolo a obţinut o victorie – 35-17 cu ABC Braga şi o remiză – 28-28 cu FC Porto.

Primele meciuri oficiale pentru Dinamo Bucureşti vor avea loc la Supercupa României, în 21-22 august, prima adversară fiind Potaissa Turda, în semifinale.