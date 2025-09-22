Dinamo Bucureşti – Farul Constanţa 1-1

Articol de Mihai Popescu - Publicat luni, 22 septembrie 2025, ora 23:23,
Dinamo
Dinamo

Farul Constanța a obținut un rezultat de egalitate, 1-1, în deplasarea de luni seară cu Dinamo București, meci contând pentru etapa a 10-a a Superligii.

Gazdele au început mai bine partida disputată pe Arena Națională și au deschis scorul rapid: în minutul 8, Milano a marcat cu o lovitură de cap după un corner executat de Armstrong. 

După pauză, trupa lui Ianis Zicu a schimbat ritmul, iar mutarea portughezului Diogo Ramalho s-a dovedit inspirată. Acesta a restabilit egalitatea în minutul 64, servit de Răzvan Tănasă. 

În clasament, Dinamo ocupă locul 3 cu 19 puncte, în timp ce constănțenii se află pe poziția a 8-a, cu 14 puncte.

farul constanțadinamo bucurestiFraul Constanțadinamo
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport