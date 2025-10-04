Dinamo continuă fără înfrângere în campionat, dar Basarab Panduru critică decizia lui Kopic după victoria cu Unirea Slobozia: „E mai lent ca mine! De ce îl bagi?”

Dinamo a obținut o victorie importantă pe terenul Unirii Slobozia, în condiții dificile, marcând al nouălea meci consecutiv în campionat fără înfrângere sub conducerea antrenorului Zeljko Kopic. Pe un teren îmbibat cu apă, „câinii” s-au impus prin golul marcat de Stipe Perica, după o pasă decisivă a lui Andrei Mărginean.

După pauză, Kopic a făcut schimbări tactice, printre care introducerea fundașului cipriot Charalampos Kyriakou în locul lui Eddy Gnahore. Această mutare nu a fost pe placul lui Basarab Panduru, care nu înțelegea de ce Gnahore a fost înlocuit cu Kyriakou.

Panduru a pus sub semnul întrebării efectul schimbării, subliniind că Gnahore era o piesă importantă în angrenajul echipei și că Kyriakou nu oferă același aport: „Kyriakou ce e? Te ajută Kyriakou şi nu te ajută…”.

„Nu ştiu de ce îl bagi pe Kyriakou şi îl scoţi pe el (n.r. pe Gnahore) şi vrei, ce vrei cu Kyriakou, că e mai lent la mine. Orice gândeşti, fără Gnahore nu poţi să gândeşti. Dacă are probleme, da. El nu e jucător de înlocuit niciodată cu Kyriakou. Nu mai avea nevoie de şesar şi avea nevoie de optar? Kyriakou ce e? Te ajută Kyriakou şi nu te ajută…”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.