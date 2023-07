Dinamo face transferuri pe bandă rulantă! Cinci jucători anunțați într-o singură zi

Echipa Dinamo, nou-promovată în Superligă, va debuta mâine în noul sezon, contra Universităţii Craiova.

Dinamo a adus inclusiv un jucător născut în Togo

Partida de pe Stadionul „Arcul de Triumf” din București începe la ora 21:30. Antrenorul Ovidiu Burcă se va putea baza pe 5 jucători noi, ale căror transferuri au fost anunțate azi.

Goncalo Gregorio s-a născut pe 14 iunie 1995 în Lisabona şi este un atacant de 1,84 m care a evoluat în ultimul sezon la Leiria, echipă care a reuşit promovarea în eşalonul secund din Portugalia. A reuşit 11 goluri în 21 de meciuri pentru fosta echipă, fiind un factor decisiv în performanţa obţinută de Leiria, precizează sursa menţionată.

Josue Hoamwoo este un fundaş născut pe 12 noiembrie 1997, în Lome, capitala Togo. Fundaşul central de 1,91 m a evoluat ultima dată pentru Red Star FC în Championnat National din Franţa (liga a treia), echipă pentru care a bifat 31 apariţii. Josue a fost coleg la echipa secundă a celor de la Nantes cu malgaşul Hakim Abdallah, un alt jucător transferat de Dinamo în această vară.

Dennis Politic s-a născut pe 5 martie 2000 la Braşov şi este un mijlocaş ofensiv, care poate fi folosit şi drept extremă şi vârf fals. Are 1,85 m şi a evoluat în sezonul anterior, sub formă de împrumut, la Port Vale, echipă din League One (liga a treia engleză), el aparţinând de Cremonese. Politic a reuşit 7 goluri şi 2 pase decisive în sezonul 2022/23, inclusiv un hat-trick în EFL Trophy pe 20 septembrie 2022, împotriva lui Shrewsbury.

Dinamo a ajuns, în iunie, la un acord cu un jucător cu 10 meciuri în naţionala Madagascarului

Adnan Golubovic s-a născut pe 22 iulie 1995 la Ljubljana şi este un portar de 1,86 m care a evoluat, în sezonul trecut, la Koper, în prima divizie slovenă, el având inclusiv 4 apariţii în cupele europene (Europa Conference League şi Europa League). Golubovic nu a primit gol în 11 partide în sezonul 2022-23 de Prva Liga. Este fost internaţional de juniori al Sloveniei.

Cristian Costin, născut pe 17 iunie 1998 la Beclean, este un fundaş lateral dreapta (folosit şi ca mijlocaş dreapta), care a evoluat în ultimele patru sezoane la FC Voluntari. În Superligă, are 6 goluri şi peste 100 prezenţe.

Luna trecută, Dinamo a anunţat că a ajuns la un acord pe o perioadă de trei ani cu atacantul Hakim Abdallah (25 ani), care are 10 selecţii la naţionala Madagascarului, după ce a fost selecţionat inclusiv la naţionalele U16 şi U19 ale Franţei.