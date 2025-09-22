Dinamo – Farul

Dinamo București – Farul Constanța are loc luni, 22 septembrie – ora 21.00, potrivit LPF.ro

Cinci succese și o remiză au înregistrat bucureștenii în ultimele șase runde, rezultate în urma cărora au urcat pe podium.

Palmaresul dobrogenilor pe teren advers în campionatul curent cuprinde o victorie (2-1 cu FCSB), un egal (1-1 cu FC Botoșani) și trei partide pierdute.

Dinamo este singura echipă cu cinci meciuri fără gol încasat în primele nouă etape.

Farul este formația care a utilizat cei mai puțini străini, doar șapte (Dinamo – 13).

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 31 de ori, de opt ori s-au impus roș-albii, de 15 ori au câștigat dobrogenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Bucureștenii nu au mai câștigat în campionat pe teren propriu din 27 octombrie 2019, Dinamo – Viitorul 3-2.

În stagiunea precedentă, cele două s-au confruntat doar în sezonul regular, când constănțenii au luat patru puncte din cele șase puse în joc, 1-1 acasă și 2-0 în deplasare.

Va fi o partidă specială pentru antrenorul Ianis Zicu, care a debutat pe prima scenă ca jucător chiar în tricoul dinamoviștilor (14 aprilie 2001, Dinamo – Gaz Metan Mediaș 4-2) și a evoluat la clubul bucureștean pe durata a opt sezoane, cucerind două titluri (2001-2002, 2003-2004).