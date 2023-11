Dinamo – FCSB se va juca pe 26 noiembrie, pe Arena Națională! Fanii echipei oaspete vor să umple o peluză

Primul derby bucureștean al returului Superligii, Dinamo – FCSB, este programat în etapa a 17-a.

„Încerc să aduc suporterii alături de echipă”, a anunțat Gheorghe Mustață, liderul fanilor FCSB

Ca fi prima rundă după întreruperea de două săptămâni, cauzată de meciurile echipelor naționale. Meciul dintre Dinamo și FCSB are loc pe Arena Națională, în ziua de 26 noiembrie, de la ora 20:30.

Reciprocitatea între suporteri nu este valabilă, deoarece partida din tur, câștigată de FCSB cu 2-1, s-a jucat pe Stadionul „Arcul de Triumf”.

Acesta are o capacitate de 7.500 de locuri, spre deosebire de cele 55.634 de de pe Arena Națională.

Liderul fanilor FCSB din cadrul Peluzei Nord, Gheorghe Muistață, a anunțat că va convinge 10.000 de suporteri roș-albaștri să fie prezenți în tribune.

„Cu Dinamo trebuie să ne mobilizăm să vină lumea la meci. Jucăm cu ei pe Arena Națională. Eu acum trebuie să încerc să aduc suporterii alături de echipă.

Eu cred că oamenii au înțeles acum despre ce este vorba și o să uităm ce s-a întâmplat”, a spus el, referindu-se la precedentul derby bucureștean de pe Arena Națională a echipei FCSB, pierdut în fața Rapidului cu 1-2.

„Cred că sunt vreo 10.000”, a spus Gheorghe Mustață, referindu-se la locurile rezervate fanilor FCSB

Gheorghe Muistață transmite că meciul cu Dinamo este un derby istoric și suporterii roș-albaștri trebuie să fie alături de formația antrenată de Elias Charalabous.

„Echipa a câștigat cele trei puncte, suntem pe primul loc și urmează meciul cu Dinamo. Trebuie să ne mobilizăm, pentru că este vorba de Dinamo.

Jucăm în deplasare, da. Noi am avut un protocol cu suporterii de la Dinamo. Am discutat la momentul respectiv și a rămas că ne vor da peluza și acum o să vedem. Peluza are vreo 13.000 de locuri. Ținând cont și de sectoarele tampon cred că sunt vreo 10.000.

Sper ca băieții de la Dinamo să respecte ceea ce am vorbit noi. Dar din ce știu eu și ce am vorbit cu ei respectă oamenii acest lucru.

Încerc să aduc suporterii înapoi și să fie alături de noi, de Peluza Nord. Să vină le meciul cu Dinamo, pentru că este un derby istoric și trebuie să fim alături de echipă”, a declarat el, potrivit Fanatik.