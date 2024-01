Dinamo-Genclerbirligi 1-1! Cum a comentat Zeljko Kopic remiza cu locul 8 din eșalonul secund din Turcia!

Dinamo a jucat primul meci amical din această iarnă cu turcii de la Genclerbirlig. „Câinii” au remizat cu locul 8 din eșalonul secund din Turcia (1-1).

Zeljko Kopic a comentat rezultatul obținut de formația sa. Iată concluziile antrenorului croat.

„Vrem să implementăm această mentalitate!”

„A fost primul nostru meci din acest an. Am întâlnit o echipă bună. Am avut câteva probleme, în special în prima repriză. Am pierdut mingea foarte ușor în unele situații. Băieții au dat totul, intensitatea a fost bună. Ne-am creat câteva ocazii, puteam să mai înscriem.

Cred că este un rezultat echitabil. Vineri avem următorul amical, fiecare jucător va juca 60 de minute. Este ok, sunt mulțumit în acest moment. Prefer să vorbesc despre meci acum, o să discutăm despre transferuri în altă zi. Vreau să vorbesc jucătorii care au jucat în acest meci și să vorbesc despre ei, nu despre transferuri.

Astăzi jucătorii au luptat până la sfârșit. Vrem să implementăm această mentalitate, suntem pe drumul cel bun”, a spus Zeljko Kopic, conform Digi Sport.