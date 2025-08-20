Dinamo, înapoi în cupele europene! Vestea venită de la FRF: ”Poate depune dosarul”

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a clarificat situația lui Dinamo în privința dosarului de licențiere UEFA.

Oficialul FRF a confirmat că gruparea din Ștefan cel Mare este eligibilă să depună dosarul pentru competițiile europene din sezonul următor, având în vedere că procedura de ieșire din insolvență a fost încheiată înainte de termenul-limită, 30 iunie 2025.

Această decizie permite ”alb-roșiilor” să spere la o revenire în cupele europene după aproape un deceniu. Ultima participare a avut loc în 2017, când Dinamo a întâlnit Athletic Bilbao în turul al treilea preliminar al Europa League: 1-1 la București, cu golul spectaculos al lui Rivaldinho, și 0-3 în returul din Țara Bascilor.

”Dinamo poate depune dosarul de licență UEFA”

La finalul ședinței Comitetului Executiv al FRF, Burleanu a detaliat și planurile federației pentru actualizarea manualului de licențiere și monitorizare financiară.

”În perioada imediat următoare vom deschide un dialog cu cluburile și cu UEFA, astfel încât la finalul lunii octombrie să fim pregătiți cu cele mai importante modificări pe care dorim să le aducem pe manualul de licențiere și monitorizare financiară.

Principalele modificări pe care le avem în vedere sunt următoare: vrem să creștem nivelul de conștientizare în ceea ce privește cluburile în importanța sistemului de licențiere, vrem să creștem nivelul de pregătire al experților care lucrează la nivelul cluburilor sau al companiilor de audit, vrem să pregătim mai bine cluburile din eșaloanele inferioare, care-și doresc să promoveze în Superligă, astfel încât să fie mai bine pregătite să facă față rigorilor sistemului de licențiere. Totodată, ne dorim să aducem un plus de predictibilitate, digitalizare și transparență.

În momentul de față, avem doar două cluburi aflate în insolvență în primele două ligi, comparativ cu sezoanele 2016 și 2022, când în cele două eșaloane lucram cu câte 6 cluburi.

Fiindcă tot vorbim despre licențiere și nu ați avut niciodată o poziție oficială din partea FRF, ținând cont că Dinamo a ieșit din insolvență înainte de data de 30.06 a acestui an, vă confirmăm că Dinamo poate depune dosarul de licență UEFA pentru următorul sezon competițional”, a fost declarația președintelui FRF.